Reunion del Grande Fratello Vip per il singolo di Pierpaolo Pretelli – VIDEO

Nella giornata di ieri Pierpaolo Pretelli ha lanciato il suo nuovo singolo “L’estate più calda” pubblicando anche il video. E, per l’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha organizzato un evento con alcuni ex concorrenti del reality show.

Reunion del Grande Fratello Vip per il lancio del singolo di Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli ha festeggiato con Giulia Salemi e alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip il lancio del suo nuovo singolo facendo impazzire il web per via dei volti presenti.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono state vicine per tutta la serata, facendo impazzire gli estimatori che ironizzavano pure sulla presenza di Sonia Lorenzini ricordando i trascorsi in casa.

Dal canto suo l’ex tronista è sempre molto vicina a Giacomo Urtis, anche lui presente all’evento.

Spazio pure per Andrea Zenga, Enock Barwuah e Francesco Oppini. Dal precedente GF Vip c’erano anche Martina Hamdy (migliore amica di Giulia Salemi) e Paola Di Benedetto.

Tra i grandi assenti: Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi (si trovava in campagna nella casa della sua amatissima nonna), Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando (ma, quest’ultima, abitando a Roma probabilmente avrà avuto problemi nell’organizzare lo spostamento).

Ecco alcuni video della serata