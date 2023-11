Ilary Blasi, attualmente protagonista del discusso documentario di Netflix, Unica, potrebbe tornare presto alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Almeno questo sarebbe l’intento di Pier Silvio Berlusconi, AD e Vicepresidente Mediaset, nel corso di un incontro stampa in cui ha parlato anche del ritorno in tv del noto reality.

Ilary Blasi torna all’Isola dei Famosi? Parla Pier Silvio Berlusconi

L’Isola dei Famosi ci sarà anche in questa stagione televisiva. Così Pier Silvio Berlusconi ha deciso di spazzare via ogni possibile dubbio e confermare la messa in onda del popolare reality ambientato in Honduras. Ma sul piano della conduzione, ritrovremo anche Ilary? Ecco le sue parole:

L’Isola dei Famosi c’è, è in palinsesto in primavera. Partirà a fine marzo o inizio aprile (…) Sulla conduzione siamo soddisfatti e non abbiamo nulla da dire. Non abbiamo ancora parlato con Ilary Blasi, ma l’intenzione è andare avanti probabilmente con lei. Non ci sono motivi per non farlo.

Pier Silvio Berlusconi conferma #IlaryBlasi “L’Isola dei famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e vorremmo andare avanti con lei. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei”#AscoltiTv pic.twitter.com/y8DmOwerwH — Boomerissima (@Boomerissima) November 29, 2023

Rispetto alla conduttrice, invece, Pier Silvio avrebbe manifestato poco entusiasmo proprio rispetto al documentario Unica, per via degli argomenti troppo privati trattati.