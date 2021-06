Ilary Blasi svela perché non parla mai di Silvia Toffanin: ecco in che rapporti è con Alessia Marcuzzi

Nell’intervista che Ilary Blasi ha rilasciato a FQMagazine sono stati affrontati diversi argomenti fino a toccare anche i rapporti tra la conduttrice e due colleghe di casa Mediaset: Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Si è spesso parlato di una rivalità da la moglie di Totti e la Marcuzzi, ma qual è la verità?

Ilary Blasi tra Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin

Tra Ilary Blasi ed Alessia Marcuzzi c’è stato uno strano incrocio di programmi, tra Le Iene, il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi ed il Summer Festival. Ma c’è davvero una rivalità tra le due? La padrona di casa dell’Isola 2021 ha commentato:

Nulla, nessuna rivalità. Con Alessia ci siamo anche messaggiate. Siamo entrambe romane, forse questo ci unisce. La verità è che i programmi sono questi, può succedere nella girandola delle conduzioni. La trovo una cosa fisiologica. Magari tra qualche anno arriverà un’altra collega che condurrà gli stessi programmi. Infatti io mollo prima, prima che me mandano via. Scappo prima (ride, ndr).

Parlando di amicizie, Ilary non poteva non citare Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo conosciuta ai tempi di Passaparola:

Sono quasi vent’anni che siamo amiche, da Passaparola non ci siamo mai mollate. Magari ci frequentiamo poco perché viviamo in città diverse ma il nostro legame è molto forte. Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre.

Il motivo è lei stessa a spiegarlo:

Perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Lei scherzando mi dice che non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ ‘scomodo’. Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia.

Lei però è sempre andata oltre ed in merito ha dichiarato: