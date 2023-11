C’è grande attesa per il docufilm di Ilary Blasi che uscirà su Netflix il prossimo 24 novembre. Nel trailer di “Unica”, la conduttrice si mostra in lacrime mentre ricorda i tradimenti di Francesco Totti.

Ilary Blasi “bomba” su Totti: “Vi dico quando è cominciato il disastro”

“Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia”, queste le prime parole pronunciate da Ilary Blasi nel trailer.

La Blasi poi ripercorre la storia d’amore con Totti fino ad arrivare alla rottura:

A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio a notare un marito diverso. E da lì…un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?

“Vent’anni che frequenti una persona, ti fidi di quello che ti dice”, afferma la sorella Silvia nel trailer.

Poi le lacrime di Ilary:

Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere.

Mettiamoci comodi: parla Ilary. Unica arriva il 24 novembre, solo su Netflix. pic.twitter.com/ZkQZK2KSZG — Netflix Italia (@NetflixIT) November 22, 2023

#Unica, prossimamente su Netflix pic.twitter.com/2AeR94d1Vl — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) November 16, 2023