Ilary Blasi come Barbara d’Urso? “Per ora senza contratto”, Isola in forse

Ilary Blasi come Barbara d’Urso? L’azzardato paragone è stato sollevato ieri sera da Valerio Staffelli nel corso della prima puntata di Striscia la Notizia, durante la quale ha consegnato il Tapiro inaugurale dell’edizione proprio all’ex Lady Totti. Ilary, come sempre, ha accolto Staffelli con grande ironia, lanciando quale frecciatina e replicando simpaticamente all’inviato.

Ilary Blasi come Barbara d’Urso? Il Tapiro di Striscia la Notizia

Prima di fare riferimento alle ultime vicende di gossip, Ilary Blasi ha detto la sua sulla situazione personale a Mediaset. La domanda di Staffelli è stata diretta: si è forse d’ursizzata? O meglio: come Barbara d’Urso sarebbe rimasta anche lei senza alcun programma?

Ilary è rimasta molto sul vago: se da una parte da replicato diplomaticamente asserendo che in questo periodo dell’anno lei va sempre “in letargo”, dall’altro ha anche svelato che Mediaset non sa se le “farà rifare l’Isola dei Famosi”.

Poi con la stessa ironia ha aggiunto: “Le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”. Tutto, a quanto pare, dipenderebbe dalle scelte future sull’Isola dei Famosi. Nel caso in cui dovesse saltare, c’è il rischio anche per Ilary Blasi di restare senza un programma per questa stagione tv.