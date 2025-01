Ilary Blasi svela tutto: il vero motivo del suo addio a GF Vip e L’Isola dei Famosi

La nuova serie di Ilary Blasi ha appena debuttato su Netflix, e la conduttrice ha colto l’occasione per rilasciare diverse interviste. Durante la sua partecipazione al BSMT podcast, Ilary ha parlato apertamente delle sue esperienze con i reality show e del motivo che l’ha spinta a lasciare L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Le esperienze nei reality e il ruolo di Le Iene: parla Ilary Blasi

“Le Iene sono state una palestra e grazie a quella esperienza credo che poi sia arrivato il Grande Fratello Vip“, ha rivelato Ilary. Sul motivo della sua scelta per il GF Vip, ha scherzato: “Ma che ne so, forse mancavo solo io. Avranno pensato che visto che il GF Vip era una novità, nella conduzione volevano qualcosa di nuovo. Io magari ero una scommessa”.

I motivi dell’addio ai programmi

Ilary Blasi ha spiegato che la decisione di lasciare i programmi non è stata una conseguenza di una cacciata, ma una scelta personale. “Preferisco essere io a mollare un programma prima che qualcuno mi cacci.” Ha condiviso come ha gestito il suo addio a Le Iene: “Io sono arrivata incinta e me ne sono andata via incinta. Ero incinta di Isabel e ho lasciato. Poi ho partorito Isabel e sono tornata.”

Un momento difficile al Grande Fratello Vip

Ilary ha ricordato un momento imbarazzante durante una diretta del Grande Fratello Vip: “Per un’eliminazione mi è arrivata la busta, è partita la musichetta, io ho aperto la busta e nel foglio non c’era scritto nulla! Mi sono detta: ‘ma me stanno a prende per er cuo?’*.” In quei momenti di panico, ha confessato di aver gesticolato verso l’autore per ottenere il nome corretto.