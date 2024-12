Ilary Blasi e Totti, ritorno di fiamma? La conduttrice svela se torneranno mai insieme

Intervistata dal settimanale Grazia, Ilary Blasi ha voluto mettere fine ai rumors insistenti su un possibile riavvicinamento con l’ex marito Francesco Totti. “La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora” ha dichiarato la conduttrice.

Ilary Blasi chiude le porte al passato: “Non è rispettoso”

L’intervista, rilasciata in occasione del lancio della sua nuova serie Netflix Ilary, segna un momento cruciale per la Blasi, che ha deciso di raccontarsi senza filtri. Dal nuovo amore con Bastian Muller alla complessa separazione dal celebre ex capitano della Roma, il documentario promette di offrire un ritratto autentico di una delle figure più amate dello spettacolo italiano.

La separazione da Totti: un addio definitivo

Ilary e Totti, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, hanno annunciato la loro separazione oltre due anni fa, lasciando il pubblico sotto shock. Da allora, entrambi hanno intrapreso nuove relazioni. Ilary è ora legata al tedesco Bastian Muller, mentre Francesco ha iniziato una relazione stabile con Noemi Bocchi.

Nonostante ciò, i nostalgici continuano a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, la Blasi è stata categorica: “Queste voci non rendono giustizia a chi ci sta accanto e alle nostre nuove vite”.

Il nuovo amore di Ilary è una parte importante della sua rinascita. Nel documentario in uscita il 9 gennaio, la conduttrice esplora i momenti difficili dopo la separazione e la gioia ritrovata al fianco di Muller. “Racconto chi sono davvero” ha detto.

La serie tocca anche il suo rapporto con i figli Cristian, Chanel e Isabel, a cui dedica gran parte della sua energia. “Sono una madre severa e sincera” ha aggiunto, sottolineando come il loro benessere sia la sua priorità assoluta.