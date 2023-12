Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? Ecco la verità: “Perché non ha sciato”

Ilary Blasi incinta? Giuseppe Candela interviene su Dagospia e fa delle precisazioni sul presunto scoop lanciato su Instagram da Deianira Marzano.

Ilary Blasi incinta? Ecco la verità: “Perché non ha sciato”

Secondo un messaggio condiviso dalla gossippara, Ilary Blasi sarebbe in dolce attesa del quarto figlio, il primo dal nuovo compagno Bastian Muller dopo la separazione da Francesco Totti.

Il motivo? La conduttrice non avrebbe sciato.

Ad interviene sulla questione rimettendo le cose in ordine ci ha pensato il buon Giuseppe Candela che ha raccontato come stanno davvero le cose:

Ilary Blasi è incinta? Nascerà “Unico” come ha ipotizzato Rosario Fiorello? La conduttrice è stata avvistata a Sankt Moritz con il compagno Bastian Muller, in molti hanno notato che non ha mai messo gli sci ai piedi, da qui l’ipotesi gravidanza rilanciata con forza sui social.

Ipotesi che viene esclusa da persone a lei vicine, perché non ha sciato? Tutta colpa di qualche problemino al menisco.