Ilary Blasi sarebbe furiosa con Francesco Totti. Il motivo è presto detto e lo racconta il buon Valerio Palmieri tramite l’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola. Naturalmente, anche questa volta, c’entrerebbe la presenza di Noemi Bocchi.

Totti ha provato, magari consigliato dagli amici, a starsene tranquillo a Sabaudia, in attesa di chiudere legalmente la storia con Ilary. A quel punto, infatti, sarebbe stato libero di vedere Noemi senza nascondersi. Ma i tempi dell’incontro con gli avvocati si sono dilatati: Ilary ha continuato la propria vacanza rigenerante, mentre il legale della conduttrice postava foto dal mare, lanciando il chiaro messaggio che, da parte loro, non c’era fretta.

Il capitano, a quanto pare, avrebbe compiuto un’altra mossa azzardata:

Ci risulta, infatti, che abbia continuato a portare la figlia Isabel a giocare con i figli di Noemi e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi.

Ilary, che abbiamo visto pochi giorni fa a Cortina, è andata a Ferragosto nelle Marche, a Frontone, a trovare i nonni, è passata da Riccione per uno spritz con Graziella Lopedota, la sua manager ma anche amica fidata e determinata a proteggerla, ed è tornata, infine, a Sabaudia, a riprendere Isabel per volare, in gran segreto, in Croazia, a raggiungere la sorella Silvia e la sua famiglia.