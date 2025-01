Una conversazione tra le due ex di Non è la Rai, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, rischiava di finire in lite. Il motivo? La Galassi avrebbe confidato all’amica un suo interesse nei confronti di un concorrente del Grande Fratello. Confidenza che non sarebbe affatto piaciuta a Pamela.

“In un’altra situazione mia, cioè senza figli e senza compagno, lo sai che io un pensiero ce l’avrei fatto?”, ha esclamato Ilaria, mentre si trovava in giardino con Pamela. Quest’ultima ha tentato di metterla subito in riga, commentando:

E’ importante, soprattutto utile dire questa cosa, è molto sensata.

“Non è grave quello che ho detto. Ho detto in un altro momento, senza figli e senza compagno attuale! Non ho detto adesso”, si è giustificata la Galassi.

La reazione di Pamela, però, non si è fatta attendere e poco dopo la Petrarolo ha redarguito l’amica cercando di farla ragionare:

Ma lo dici te che non è grave! Io certe volte Ilaria, veramente eh? Ilaria è grave quello che stai dicendo. Io non c’ho parole! Ma hai un compagno a casa, come fai a dire queste cose! Se io fossi a casa e mio marito dicesse una cosa del genere, a me roderebbe il c*lo! Ma te ancora non lo sai che stai nella Casa del Grande Fratello? E mentre lo dici già lo hanno sentito. Dai Ilaria, per favore, non farmi arrabbiare. Dire una cosa del genere qua dentro, poi dopo se te ne vai a parlare con lui, la gente ti mette la pecetta, giustamente. Perché dici che se non c’avessi avuto figli e compagno ci avresti fatto un pensiero. Chiudiamo il discorso che è meglio, dammi retta! Non peggiorare la situazione.