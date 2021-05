Volano stracci su Twitter. La striscia in daytime de Il Punto Z (trasmessa su Italia 1) chiude e Davide Maggio commenta Tommaso Zorzi che risponde piccato e innesca un botta e risposta social di cui tutti noi avevamo sentitamente bisogno per affrontare il weekend con una certa croccantezza di fondo.

Volano stracci tra Tommaso Zorzi e Davide Maggio

“Il Punto Z chiude su Italia 1!”, ha scritto Davide Maggio su Twitter accompagnando il suo pensiero da una faccina che ride a crepapelle. Pronta la replica piccata di Zorzi:

Caro Davide Maggio, posto che dovresti andare a “Io e la mia ossessione” perché evidentemente non puoi fare a meno di menzionarmi ogni due per tre, sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa. Grazie, ripigliati.

E la risposta di Davide non si è fatta attendere:

Se non riesci ad accettare il fatto che i giornalisti parlino di te, dovresti cambiare mestiere. Purtroppo è l’aspetto più fastidioso di quando si fa spettacolo. Ma non è niente di grave. Bacio

Altro giro, altra risposta di Tommaso Zorzi:

Appunto, essendo tu un giornalista dovresti informarti di come stanno esattamente le cose.

E la frecciatina del giornalista:

Appunto. Vedrai che il nuovo progettone andrà meglio. Se però il tuo atteggiamento è questo, la soluzione è condurre dalla cameretta di casa per mamma, papà e sorellina. Così il giudizio sarà unanimamente positivo.

La striscia in daytime de Il Punto Z trasmessa su Italia 1 non chiude per bassi ascolti ma perché così era stato deciso da tempo per trainare il programma web che prosegue serenamente su Mediaset Play.

Il comunicato Mediaset