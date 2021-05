Tommaso Zorzi risponde a Michele Morrone e difende Belen Rodriguez

Dopo le dichiarazioni di Michele Morrone “contro” Belen Rodriguez, Tommaso Zorzi è intervenuto sulla questione svelando il suo punto di vista.

Tommaso Zorzi risponde a Michele Morrone e difende Belen

Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora…il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*o. Però chi lo sa.

Queste le parole dell’attore nel corso di una diretta su Instagram. Zorzi, quindi, ha condiviso un articolo che menzionava la questione, esprimendo il suo punto di vista:

Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del cazz* non mostra altro è il massimo.

Sapete che io non sono di certo una fan di Tommaso Zorzi ma con questa affermazione ha vinto tutto perché so essere obiettiva e non mi nascondo di certo dietro un account di Twitter (quel Puglia Twitter di cui vado fiera).

Quanto è bello dare ragione a chi pensi abbia ragione a prescindere dalle simpatie? Quanto sarebbe un posto migliore il web se l’opinione altrui fosse dettata dalle idee da condividere e non da una antipatia fine a se stessa?

Non amo Tommaso Zorzi ma la sua battuta è divertente e non ho paura ad ammetterlo (e lo scrivo pure).