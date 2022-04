Le maschere de Il Cantante Mascherato, durante la finale di ieri sono state una dietro l’altra svelate, fino al vincitore assoluto dell’edizione. In apertura però abbiamo quasi subito scoperto chi si celava dietro la famosa maschera SoleLuna. Senza grandi sorprese e dopo vari tentativi di depistaggio, Cristiano Malgioglio si è svelato ufficialmente!

Era proprio Malgioglio dietro la maschera SoleLuna, nonostante abbia smentito categoricamente, in poiù occasioni ed in diversi programmi, la sua presenza a Il Cantante Mascherato. Ecco quali sono state le sue prime parole dopo lo svelamento:

Voglio ringraziare Milly per avermi invitato in questo programma che è veramente gioioso. Volevo dirti grazie, sono molto felice perché in un momento così difficile questo programma regala tanta evasione. Adoro mettermi in gioco!