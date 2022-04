Il vincitore de Il Cantante Mascherato, al termine della finale andata in onda nella prima serata di ieri, 1 aprile 2022, è stato la Volpe! Ma chi c’era sotto la maschera che è riuscita a battere il Pulcino? Come ipotizzato da più di qualcuno, si trattava proprio di Paolo Conticini.

Vincitore Il Cantante Mascherato: tutte le maschere

Per Conticini non è stato affatto semplice riuscire a mantenere nascosta la sua identità durante la durata dell’intero programma tanto da aver ammesso di aver dovuto mentire persino al padre!

Il Pulcino, arrivato alle sue spalle, è stata una delle ultime maschere entrate in corsa a Il Cantante Mascherato ma che ha rischiato di essere il vincitore dell’edizione. Dietro il grande costume si celavano due volti ospiti della puntata, ovvero Lino Banfi e la figlia Rosanna. L’attrice ha voluto rispondere agli haters che sui social avevano respinto l’eventuale partecipazione del padre per via dell’età:

Eppure a 85 anni ce l’ha fatta, tiè!

Gradino più basso del podio per Lumaca e Camaleonte a pari merito. Dietro alla prima ingombrante maschera si nascondevano Giancarlo Magalli e la figlia Michela mentre dietro al Camaleonte c’era Riccardo Rossi.

Infine, primo eliminato della serata è stato SoleLuna che ha finalmente svelato la sua identità e, nonostante i vari tentativi di depistaggio, alla fine si trattava proprio di Cristiano Malgioglio!

Classifica Il Cantante Mascherato