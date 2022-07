Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo 41 anni di matrimonio, Francesco Moser e la moglie Carla Merz, stanno divorziando. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera che tira in ballo anche la famiglia Rodriguez.

Ignazio Moser, i genitori si separano dopo 41 anni: c’entrano i Rodriguez?

Secondo ciò che riporta Il Corriere della Sera, la coppia si era già separata nel 2019 ma avrebbe formalmente divorziato all’inizio di luglio. Secondo i ben informati, al momento della separazione pare che Carla soffrisse la perdita della quiete familiare nel borgo nel quale viveva da oltre 40 anni e divenuto negli ultimi tempi una sorta di ritrovo della famiglia Rodriguez.

Ma cosa c’entrano i Rodriguez con i Moser?

Come ben sapete, proprio Ignazio Moser è fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen.

I ben informati spiegarono che Carla soffriva la perdita della quiete familiare nel borgo in cui viveva da 40 anni trasformato in una sorta di buen retiro della famiglia Rodriguez: il terzogenito Ignazio, infatti, ex promessa del ciclismo poi diventato modello e influencer, è da tempo fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e la coppia — con amici e parenti — soggiornerebbe spesso e volentieri nel maso di Palù.

Le parole di Moser

“Non vorrei parlare di vicende private — ammette Ignazio Moser come riporta Il Corriere del Veneto —. Questa cosa riguarda i miei genitori, due persone molto riservate, e siccome so come funziona il mondo della comunicazione vorrei evitare che qualsiasi mia parola possa innescare un tam-tam di notizie che poi sarebbe difficile controllare. È una cosa loro ed è giusto che resti tra le pareti di casa”.