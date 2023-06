Helena Prestes ha avuto un crollo all’Isola dei Famosi, pochi giorni prima della finalissima. La naufraga ha sempre preferito vivere questa esperienza in Honduras in totale autonomia e solitudine, soprattutto dopo aver sentito una certa lontananza da parte del gruppo. Lontananza che a quanto pare continuerebbe ancora adesso.

Helena ha sentito la sensazione di non essere più apprezzata dal resto del gruppo di naufraghi e durante un ultimo intenso confessionale ha fatto emergere tutti i suoi pensieri e le sensazioni provate nel periodo che precede la fine della sua esperienza honduregna:

Questo gruppo che va contro di me, mi odia proprio, non mi sopporta. Io mi sento una persona odiabile qua, per loro. E quindi alla fine io sto bene perchè sto più da sola, sto meditando. Non mi cambia niente, solo a pensare che sono veramente una naufraga, da sola e che un giorno vedrò le persone che mi amano. Punto. Neanche penso più di vincere il programma, nel senso che per me è uguale, per me quello che sto vivendo e imparando qua è impagabile. Quindi… non penso neanche alla vittoria ma solo a star tranquilla, serena, a star da sola.