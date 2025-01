Helena Prestes, confidandosi con Stefania Orlando, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Amanda Lecciso e Luca Calvani, ha spiegato per quale motivo ha lanciato il bollitore pieno d’acqua (fredda) contro Jessica Morlacchi, dopo le numerosissime provocazioni ricevute dall’ex cantante dei Gazosa nella Casa del Grande Fratello.

Io non le avrei mai fatto del male. Lei ha puntato gli occhi fissi a me e ha detto più di 3 cose che sa che mi ha fatto male e io ho detto smettila e lei non ha smesso. Non voglio niente da lei, no, non voglio chiedere scusa anche se mi è passato per la testa.

Le volevo dire che non le avrei mai fatto del male perché l’ho vista spaventata. Io volevo andare in confessionale, ma la mia testa mi ha detto di affrontarlo. Non sapevo rispondere con parole, non avrei mai fatto del male, quindi le ho buttato dell’acqua.

Anche con Shaila volevo fare così, perché avevo il bicchiere di vino in mano, per svegliarsi, perché mi stava offendendo. Jessica stava facendo del male a me ed anche a lei, avrei voluto dirle di fermarsi.