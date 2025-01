Nikita commenta la lite tra Helena e Jessica e fa una richiesta al GF

La serata di ieri al Grande Fratello è stata segnata da una pesante discussione tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. La situazione è degenerata quando Jessica ha ripetutamente insultato Helena, definendola “imbec*lle”. La modella brasiliana ha reagito lanciando un bollitore d’acqua fredda verso Jessica, un gesto che non ha colpito nessuno ma che ha suscitato un coro di indignazione.

Mentre gran parte dei telespettatori e degli utenti sui social ha condannato fermamente l’azione di Helena, definendola inammissibile, Nikita, ex vincitrice del reality e amica di Helena, ha espresso una posizione più comprensiva.

Su X, Nikita ha scritto:

In una grotta, se la goccia cade sempre sullo stesso punto si crea una stalagmite. La stalagmite non si crea da sola. Se la goccia sono parole insistenti e pesanti, non giustifico il ‘lancio’ della stalagmite, ma SI MERITA ZERO DIFESA LA GOCCIA.