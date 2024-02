Caterina Balivo, una delle presentatrici e attrici più apprezzate nel panorama televisivo italiano, è conosciuta non solo per la sua carriera di successo, ma anche per la sua vita familiare: ecco chi è il marito ed i suoi figli.

Guido Maria Brera, Guido Alberto e Cora: marito e figli di Caterina Balivo

Caterina Balivo è nata il 21 febbraio 1980 ed è sposata dal 30 agosto 2014 con il marito Guido Maria Brera. Il matrimonio civile è stato celebrato a Capri.

La coppia ha avuto due figli: Guido Alberto, nato il 29 maggio 2012, e Cora, nata il 16 agosto 2017.

Guido ha anche una terza figlia, Costanza, nata da un matrimonio precedente.

La Malattia di Guido Alberto

Guido Alberto, il figlio maggiore di Caterina, soffre di tosse cronica causata dall’inquinamento.

Questo ha comportato per Guido Alberto diversi problemi respiratori cronici.

Caterina Balivo ha dovuto affrontare la malattia del figlio sin da quando era piccolo, mostrando sintomi di tosse quotidiana.

Senza paura ma con molta preoccupazione, Caterina Balivo ha agito in prima persona per contrastare la malattia del figlio, creando una Onlus dedicata alla tematica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)