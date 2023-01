Guendalina Tavassi con la stessa tutina di Oriana Marzoli al GF Vip. La sorella di Edoardo si è mostrata sui social con lo stesso abito della venezuelana sfoggiato nella spiatissima Casa, a dimostrazione di come le due donne abbiano evidentemente gli stessi gusti in fatto di outfit.

Guendalina Tavassi e Oriana Marzoli: lo stesso abito al GF Vip

Nel dettaglio, l’abito indossato da Guendalina Tavassi e da Oriana Marzoli sarebbe una tutina aderente. La stessa che la star dei reality spagnoli ha indossato esattamente il giorno del suo ingresso al GF Vip. L’unica differenza tra le due tutine è rappresentata dal colore.

Se la sorella di Tavassi ha scelto un bellissimo blu notte, Oriana ha invece sfoggiato un altrettanto elegante verde smeraldo, sebbene il risultato finale sia il medesimo.

Ma di che abito si tratta e dove è possibile trovarlo? Come è possibile notare cliccando sulla foto postata da Guendalina nelle sue Stories di Instagram, si tratta di una splendida realizzazione firmata Elisabetta Franchi. La tuta skinny con ampio scollo a barca si presenta molto aderente ed è realizzata in lycra satinata. Disponibile in diversi colori: blu (scelto da Guendalina), verde (indossato da Oriana Marzoli) ma anche rosso,nero e glicine.

In merito al prezzo, il capo ha un costo di 360 euro ed è possibile trovarlo direttamente sul sito della nota imprenditrice e stilista, potendo in tal modo entrare in possesso di uno dei più apprezzati capi della collezione autunno-inverno 2022-2023.