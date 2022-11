Dopo l’epico scontro tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi, la sorella di Edoardo ha svelato altri croccanti retroscena sul loro faccia a faccia al Grande Fratello Vip.

Sono tornata a casa di corsa per finire di vedere la puntata, ho perso la voce per tontonella. Io ero andata per Edoardo, ero emozionatissima, tremavo un po’ dal freddo. Ho visto Edoardo bellissimo, stupendo mi veniva da piangere senza lacrime. Io piangevo, lui piangeva e poi ridevamo… E poi arriva questa. Dai su, dove pensavi di stare, dimmelo! Se eri così tanto colta e intelligente non stavi al Grande Fratello Vip, no? Ragazzi, posso dire che è veramente stupida? Lei mi ha dato della stupida ed ero quasi contenta perché bisogna sempre avere il termine di paragone no? Se lei è intelligente sono felice di essere stupida.

Che trash! Io avrei voluta vederla da casa questa scena. Edoardo che le diceva “no contro mia sorella”. Porello io poi non volevo darle tante addosso, poi mi sono tenuta proprio soft perché comunque Edoardo ci avrebbe dovuto convivere ancora, finché non la facciamo uscire. Invece lei ha solamente offeso, cosa poteva dire?

Comunque quella ragazza è di uno spocchioso, di un presuntuoso, di un arrogante, finta saccente perché non sa proprio una ceppa e ce l’ha dimostrato pure stasera. Però lei presissima dai follower quindi le ho voluto dire questa cattiveria. Sonia le ha detto che Oriana ha 2 milioni di follower e quindi io le ho fatto ‘Stai andando fortissima eh… adesso sono quasi 750.000 follower’. Lei non poteva dire nulla perché stava dicendo che non le fregava dei follower, però lei morta.

Sono stata contenta di vedere mio fratello, io lo sosterrò sempre. Mi dispiace che debba stare lì con quell’arpia che ha anche detto “qua dentro Alfonso entrano solo persone di basso livello”. Per adesso sono entrati solo il padre e il fidanzato. Pensa un po’, se l’è detto da sola.