La rivoluzione messa in atto da Pier Silvio Berlusconi ha avuto delle ripercussioni anche su Guendalina Tavassi. Dall’uscita di scena di Barbara d’Urso, che non sarà più protagonista indiscussa di Canale 5, passando per lo stravolgimento del Grande Fratello, la nuova tv del Biscione non lascerebbe molto spazio a volti come quello della Tavassi.

Guendalina Tavassi, precisazioni sulle ultime indiscrezioni

Dopo i precedenti articoli sul suo conto, nei quali era stata ipotizzata una sorta di “cacciata” personale di Guendalina Tavassi direttamente da parte di Pier Silvio Berlusconi, l’ex gieffina ha voluto fare chiarezza e smentire le indiscrezioni.

In una recente diretta su Instagram, nella quale ha preso parte anche la madre, Guendalina ha voluto mettere i puntini sulle “i”, precisando:

Comunque… adesso tutta la polemica che la gente ora dice che ‘la d’Urso non ti chiama più che cavolo farai? Adesso non ti si vedrà più in televisione’. Che poi sono usciti milioni di articoli che dicevano ‘Pier Silvio t’ha cacciata’. Ragazzi a me Pier Silvio non mi ha cacciata da nessuna parte!

A fare ulteriori precisazioni, come è possibile ascoltare dal video in apertura, è stata la stessa madre, Emanuela Fuin, che ha sottolineato come Pier Silvio, semmai, non l’avesse mai presa da nessuna parte.

Una cosa è certa: il sogno della Tavassi di tornare al GF non si realizzerà, almeno in questa edizione “free-trash”.