Guendalina Tavassi, dopo l’abbandono dell’Isola dei Famosi, torna sui social e svela come sta dopo aver lasciato il reality show che l’ha vista scendere in campo tra i protagonisti assoluti.

Non posso restare. Ho tante altre cose che devo risolvere. Intanto ho il 18esimo di Gaia e non posso perdermelo per niente al mondo. Poi ci sono tante cose… non posso parlare. Cose di forza maggiore per cui non posso rimanere qui. Ho pianto tutte le notti, stare qui era il mio sogno. Non posso stare qui, devo risolvere tante cose.

Ho tante scadenze. Non pensavo di rimanere fino al 23 maggio, figuriamoci dopo. Sono cose di cui non possiamo parlare qui. Non sto facendo i capricci, devo tornare. Giuro che non posso rimanere, mi sarebbe piaciuto tantissimo.