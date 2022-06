Guendalina Tavassi, intervistata da FanPage, ha svelato per quale motivo ha rifiutato di collegarsi durante la semifinale dell’Isola dei Famosi dopo il ritiro forzato del fratello Edoardo.

Perché ieri sera ho rifiutato il collegamento con l’Isola? Solo mezz’ora prima ho saputo che Edoardo non sarebbe rientrato in gioco. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola. Doveva restare lì, se se la sentiva.

Ieri non avevo ancora potuto parlarci ma penso che sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di Isola, a sei giorni dalla finale, chiunque sarebbe rimasto. Solo il viaggio Honduras – Italia dura tre giorni tra aerei, scambi e autobus. Considerando che poteva restare altri sei giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia, avrei preferito che rimanesse.

Poteva non vincere ma almeno ci avrebbe provato. Dall’Isola hanno detto che ritenevano rischioso farlo restare. Ma mandarlo in Italia comporta comunque un viaggio lungo tre giorni. Ci sono rimasta male per questo. A questo punto, poteva restare fermo in spiaggia e poi fare la finale.