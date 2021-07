“Siamo tutti sotto choc”, Guenda Goria rischia l’incidente in barca

Dopo il Grande Fratello Vip, Guenda Goria ha finalmente trovato l’amore tra le braccia di Mirko Gancitano. La coppia, in vacanza in Sicilia, ha rischiato di fare un grave incidente in barca che la figlia di Maria Teresa Ruta ha voluto raccontare sui social.

È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi per dirvi di non fare mai una cosa del genere: praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione creando delle onde pazzesche.

Noi fortunatamente non siamo caduti e non ci siamo fatti male e non è stata colpita la barca, ma il cane di Mirko è caduto in acqua e si è spaventato moltissimo. Siamo tutti sotto choc.

Queste cose non si fanno. Se volete fare una vacanza in barca, ricordate che il mare è pericoloso e bisogna guidare lucidi perché in un attimo ci si può fare male. Sono ancora un po’ spaventata.

Tra Guenda e Mirko le cose procedono perfettamente. Dopo una lunga storia finita qualche tempo fa e una breve frequentazione con Telemaco Dell’Aquila, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore con Gancitano, videomaker freelance e producer.