Dopo il GF Vip per Guenda Goria potrebbe esserci un altro reality? A lei non dispiacerebbe, stando a quanto ha fatto sapere ai microfoni di RTL 102.5 News nella rubrica di Francesco Fredella, Trend&Celebrities. La giovane Goria aveva partecipato con la madre, Maria Teresa Ruta, nell’ultima edizione del GF Vip ma non esclude la sua partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Mirko Gancitano.

Guenda Goria a Temptation Island 2021?

L’amore tra Guenda Goria ed il suo Mirko a quanto pare prosegue spedito senza intoppi. Ma cosa dice l’ex gieffina sulla possibilità di prendere parte a Temptation Island 2021? In merito ha commentato:

Io parteciperei a Temptation. Questi reality sono delle bellissime prove di vita ma il problema sarebbe Mirko che mi chiederebbe un falò dopo cinque minuti.

A controbattere è stato proprio Mirko per il quale potrebbe accadere l’esatto opposto. L’ex gieffina si è difesa replicando:

Lui è gelosissimo. Ha anche una gelosia retroattiva nei confronti dei mie ex.

Nonostante lo scambio di battute, Mirko ha confermato la sua disponibilità a partecipare al programma estivo di Canale 5 in cui le coppie mettono alla prova i propri sentimenti.