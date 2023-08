Greta Rossetti, dopo la breve frequentazione con Eugenio Colombo, è stata paparazzata con l’ex tronista a pranzo in quel di Firenze, scatenando gli hater. La protagonista di Temptation Island è intervenuta a gamba tesa svelando anche che rapporto c’è tra l’ex e Mirko Brunetti, il suo attuale fidanzato.

Non sono solita giustificarmi sulla mia vita privata perché sono problemi sinceramente miei e di nessun altro, però mi dà fastidio quando si mettono di mezzo persone che non c’entrano.

Io ho un buonissimo rapporto con tutti i miei ex, odio chi ha astio con gli ex fidanzati perché quando lascio per me è una cosa finita, non capisco perché portare rancore, anche perché quella mia e di Eugenio non è stata una storia di cinque anni, anzi.

Ci siamo frequentanti a gennaio e febbraio e già a marzo siamo diventati amici. Alcuni dicono che ci siamo lasciati prima di Temptation Island, non è assolutamente vero. Siamo rimasti in buonissimi rapporti subito dopo.

Finita la nostra frequentazione, quindi ormai a fine febbraio noi ci sentivamo tutti i giorni, lui mi parlava delle sue frequentazioni e io delle mie ma perché siamo amici, qual è il problema? Non è perché c’è stato qualcosa tra due persone, queste non possono diventare amici.

Io ho un bellissimo rapporto con tutti, lui ce l’ha con la mia famiglia, con mio fratello con me, qual è il vostro problema? Perché sono venuta a Firenze a trovare una delle mie più care amiche e sono andata a mangiare un boccone con Eugenio e i bambini? Ma se avessi qualcosa da nascondere andrei in un posto pubblico? Io non ho niente da nascondere. É venuto in Sardegna, conosce Mirko, conosce la mia famiglia, è come se fosse di casa. Qual è il problema?

Anzi, potete continuare a inventarvi che ci siamo alzati e siamo spariti: ma quando mai? Ma chi lascia dei bambini al tavolo, prende e se ne va? Ma cosa vi viene in mente? Solo perché ci alzavamo per andare a parlare con il proprietario che è un caro amico di Eugenio ed è una persona fantastica.

Ma che problemi avete ad inventarvi mille cavolate? Ma vivetevi la vostra vita serena.