Greta Rossetti incontra l’ex fidanzato, Perla e Mirko intervengono

Greta Rossetti ha incontrato Eugenio Colombo, sua ex frequentazione prima di fidanzarsi con Mirko Brunetti, protagonista di Temptation Island insieme all’ex fidanzata Perla Vatiero.

Questo incontro ha scatenato gli hater ma Greta Rossetti, serenamente, ha fatto delle precisazioni svelando di essere rimasta in ottimi rapporti con Eugenio Colombo e di non avere alcun problema con Mirko Brunetti dopo il loro incontro:

Io ho un buonissimo rapporto con tutti i miei ex, con quello che ci sono stata quattro anni, un mese, due. Odio chi ha astio con gli ex fidanzati. Perché io quando lascio per me è una cosa finita e difficilmente torno sui miei passi. Tra me e Eugenio non è stata una storia di cinque anni, che ci siamo lasciati male. Anzi.

Ci siamo frequentati gennaio e febbraio e già a marzo siamo diventati amici. Alcuni dicono che ci siamo lasciati a maggio, prima di Temptation. Non è assolutamente vero. Dopo la frequentazione, siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci sentivamo ogni giorno. Lui mi parlava delle sue frequentazioni io delle mie. Ma qual è il vostro problema?

Perché sono andata a Firenze a trovare una delle mie più care amiche e mi sono poi mangiata un boccone con Eugenio e i bimbi? Se avessi qualcosa da nascondere di certo non mi farei vedere in un posto pubblico. Io non ho niente da nascondere.