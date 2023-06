Il Vip Champion di quest’anno si è svolto a Formentera con numerosi volti del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini in persona che ha festeggiato il compleanno di una delle sue “creature”.

Grande Fratello Vip, Signorini festeggia una sua “creatura”: ecco chi

Tra i presenti, in base ai numerosi movimenti social, abbiamo avuto modo di vedere: Alex Belli e Delia Duran, Alberto De Pisis, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli (con tanto di gossip), Cecilia Capriotti.

Spazio anche per le sorelle Selassiè e, proprio Lulù ha avuto modo di festeggiare il suo compleanno a Formentera attorniata dall’affetto degli amici e di Alfonso Signorini.

Tra gli altri protagonisti dell’evento c’erano anche Claudio Sona e Giulia Latini da Uomini e Donne e Estefania Berna direttamente dalla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi.

Secondo i più attenti questo appuntamento è servito a Signorini per cercare qualche volto “nuovo” da arruolare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip (oppure, come abbiamo ipotizzato noi, al GF Vip Party).

Lulù e Manuel non si sono mai lasciati?

Proprio per quanto riguarda Lulù Selassiè, pare che la princess non si sia mai lasciata con Manuel Bortuzzo e tra i due ci siano costanti incontri notturni lontani dagli occhi indiscreti.

“Non possiamo più fare finta di niente. Io e @therealscuccigram abbiamo lavorato per mesi a questo super scoop. – scrive Alessandro Rosica – Possiamo finalmente rivelarlo con certezza “ avendo le prove “ Lulù Selassie e Manuel non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…”.

“Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non si sono mai lasciati”, lo scoop bomba dopo il GF Vip

