Per la serie cantano proprio tutti, anche Antonio Zequila ha pubblicato il suo nuovo singolo (con tanto di videoclip) dal titolo “Siamo energia”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, ha deciso di sfornare una hit per “coccolarci” verso gli ultimi scampoli d’estate.

Dopo Alex Belli con “Amore Libero”, arriva anche Zequila con questo particolare titolo tutto da scoprire. E, incredibilmente, come riferiscono gli amici di Novella 2000:

C’è da precisare che per Antonio Zequila non si tratta di un vero e proprio debutto. Nel 2006 prima e nel 2012 poi ha pubblicato due album, rispettivamente Senza di te e Le donne. Vanta anche alcuni singoli di lancio, che vanno così ad aggiungersi alla canzone inedita pubblicata adesso. Dal 2006 ricordiamo per esempio Senza di te e Zequila boom boom, per passare al 2008 con Noi due insieme e, l’anno successivo, il singolo Voglio farmi l’avventura.