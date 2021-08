Ex del Grande Fratello Vip è una escort? “Lo nasconde facendo l’influencer”

In attesa che la nuova edizione del Grande Fratello Vip prenda il via a partire dal prossimo 13 settembre, Giuseppe Candela via Dagospia ci regala un indovinello particolarmente bollente.

Ex del Grande Fratello Vip è una escort? Lo spiffero bollente

A Milano gira voce che la bellissima concorrente del GF Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?

Di chi si tratterà? Il portale di Roberto D’Agostino – naturalmente – non offre altre informazioni.

Ed intanto il cast della nuova edizione del GF Vip prende forma. Dopo Katia Ricciarelli è stata confermata anche Sophie Codegoni e si parla con forza pure dell’ingresso di Soleil Sorge.

