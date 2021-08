Raz Degan ha smentito il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip generando un botta e risposta con Davide Maggio ma anche con Alfonso Signorini, conduttore del reality show. Cristina Plevani, ex vincitrice della prima edizione italiana ha deciso di intervenire.

Neanche per un milione. La dignità non è in vendita! E la spazzatura si dimostra un problema quotidiano, il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare! Ora basta, vado a pescare.

Con queste parole Raz Degan ha smentito il suo potenziale ingresso al GF Vip contraddicendo Davide Maggio che è intervenuto prontamente sulla vicenda:

Anche Signorini ha risposto a Raz tramite le pagine di Chi Magazine:

Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa.

Cristina Plevani, invece, ha preso le difese di Raz Degan:

Oggi non si entra in quella casa per fare un’esperienza. È finito da un po’ quel tempo. Oggi entra chi ha bisogno di visibilità e monetizzare (se non subito almeno quando esce, coi social). Fai bene ad andare a pescare.