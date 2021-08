Se solo Raz Degan avesse preso parte al Grande Fratello Vip avrebbe regalato grandi soddisfazioni ma soprattutto si sarebbe quasi certamente scontrato con il padrone di casa Alfonso Signorini. L’ex naufrago dell’Isola, infatti, negli ultimi giorni ha smentito le voci di una sua partecipazione al reality usando parole molto dure contro lo stesso reality.

Alfonso Signorini zittisce Raz Degan: la sua reazione

La verità però è uscita poco alla volta a galla svelando che Raz Degan avrebbe voluto con grande piacere prendere parte del GF Vip 6 ma alle sue folli condizioni (economiche).

A rendere note le sue vere intenzioni ci ha pensato Davide Maggio ma Degan ha nuovamente smentito anche quest’ultima indiscrezione continuando ad usare toni sprezzanti contro il reality di Canale 5.

Il collega però, dal canto suo ha nuovamente ribadito la cifra choc che Raz avrebbe chiesto per godere per un solo mese della sua presenza nella spiatissima Casa ed oggi a confermare le parole di Maggio ci ha pensato anche Alfonso Signorini, che ha smentito categoricamente il mancato gieffino mettendo fine a questo valzer di – a quanto pare non veritiere – smentite tra le pagine del suo settimanale Chi:

Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa.

Alfonso è stato fin troppo gentile nel replicare a Raz Degan dopo i toni usati nei confronti di un programma al quale avrebbe detto di sì se solo gli avessero concesso la cifra choc da lui richiesta.