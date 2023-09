Grande Fratello, Nikita commenta la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi

Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello Vip ha deciso di concentrarsi sulle sue creazioni. Tra musica e abiti (alla Mostra del Cinema di Venezia si è presentata con un vestito creato da lei che ha fatto notevole rumore), l’ex di Matteo Diamante ha svelato cosa ne pensa del cambio di rotta di Pier Silvio Berlusconi.

“Dopo il Gf Vip? Sono arrivate delle proposte, ma in questo momento mi sto concentrando volutamente sui miei progetti”, ha raccontato Nikita intervistata da SuperGuidaTV.

E per quanto riguarda il cambiamento di Pier Silvio Berlusconi che ha volutamente deciso di abolire il trash al Grande Fratello, svela:

Sono molto grata di questa cosa, la tv italiana mi piace molto, in modo particolare se dà dei contenuti che mi possono istruire, che possano far vedere cose nuove o che mi lasciano qualcosa di sensato che mi interessa portare nel futuro.

La tv italiana si basava in passato su programmi, che forse ho anche fatto, poco eleganti. Ho capito che è una cosa che funziona molto in Italia, ma allo stesso tempo spero che l’Italia prenda spunto da altri paesi che hanno programmi che danno più contenuti e meno gossip. Noi siamo un popolo che ama parlare dell’amore e ama viverlo, però se si può portare in tv qualcosa di più costruttivo, cose per la salute, per gli anziani, metodi nuovi, penso stia facendo un buon lavoro.