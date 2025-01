I fan del Grande Fratello chiedono l’annullamento del televoto: rivolta social, ecco per quale motivo

I fan del Grande Fratello sono letteralmente in rivolta per via del televoto di questa settimana che vede a rischio eliminazione Helena Prestes e Shaila Gatta. Gli estimatori dell’ex Velina hanno tirato in ballo anche il Codacons, chiedendo di intervenire.

Sembra che la situazione tra i fan degli “Shailenzo” e gli “Heleners” stia diventando sempre più tesa, con accuse reciproche di manipolazione del voto al Grande Fratello.

Da una parte, i fan di Shaila Gatta accusano quelli di Helena Prestes di violare il regolamento votando dal Brasile e utilizzando VPN per nascondere la loro provenienza.

Dall’altra, i sostenitori di Helena sostengono che i fan di Shaila stiano utilizzando bot e account fake per alterare il risultato delle votazioni.

Questa disputa ha scatenato una vera e propria guerra social, con petizioni, room dedicate alla questione e persino contatti con il Codacons.

I fan di Shaila temono che l’uso dei voti brasiliani possa portare all’eliminazione della loro beniamina, mentre gli Heleners puntano il dito contro l’uso di bot da parte degli avversari.

La situazione è degenerata a tal punto che entrambe le fazioni chiedono interventi ufficiali per garantire la regolarità delle votazioni, evidenziando come la competizione possa diventare estremamente accesa anche al di fuori della casa del Grande Fratello.