Pamela Petrarolo, confidandosi con Ilaria Galassi, ha svelato il suo punto di vista su Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Secondo la ex di Non è la Rai, la Miss Italia aveva già “puntato” la modella brasiliana fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Zeudi fa una confessione shock ad Helena: “Ecco chi mi piaceva”, Pamela interviene

Zeudi ha confessato ad Helena che inizialmente le piaceva Javier e la Prestes è rimasta sconvolta da questa affermazione, ecco cosa ne pensa Pamela:

Lei lo sta capendo. Ad Helena non è piaciuta questa cosa. Nella clip ha detto che le piaceva Javier e non le piaceva nessuna donna, ma a lei non gliel’ha mai detto. Helena deve stare attenta. Per me a Zeudi di Helena non frega niente, lei ha visto tutto fuori e l’ha puntata… questo è quello che penso io. Non penso che ci sia nessun tipo di sentimento anche perché altrimenti non ti baci Alfonso. E lei sta cominciando a capire grazie alla rivelazione che le ha fatto.

Io tutto mi aspettavo tranne di dire caxx BRAVA PAMELAAA, lei ha visto tutto da fuori!! Vai Pamela vai #grandefratello #heleners pic.twitter.com/AuWwKsOoIa — Titty (@Lara1492) January 11, 2025



Pamela, successivamente, ha cercato anche di mettere in guardia Helena:



Anche Zeudi ne ha parlato con Amanda e Maxime:

Mi piaceva un po’ Javier però è deviata subito la cosa perché con la situazione di Alfonso e Federica… Helena me l’ha chiesto i primi giorni ed io le avevo detto di no.

Ma come Zelda cara non era Javier che ci provava con te all’inizio? Zeudi: All’inizio mi piaceva Javier ma avevo la situazione di Alfonso con Federica, dovevo capire cosa succedeva… Traduzione, a Zeudi non interessano le persone ma le DINAMICHE#grandefratello pic.twitter.com/u9NyAksm2o — mullon3 (@mullon34) January 11, 2025



Helena, chiacchierando con Zeudi, ha mostrato il suo smarrimento per le dichiarazioni dell’ex Miss Italia:

Tu vai da Shaila a dire che io sto giocando invece sei tu che sei entrata gran giocatrice.

Helena a Zeudi: “tu vai da Shaila a dire che io sto giocando invece sei tu che sei entrata gran giocatrice” #GrandeFratello #Heleners #Helevier #Zelenapic.twitter.com/AFtOJ9t96L — R a n a (@mounds_shame) January 11, 2025

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.