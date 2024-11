Grande Fratello: clamoroso dietrofront! Doppia puntata annullata dopo il flop di ascolti, il mistero del tweet cancellato

La doppia puntata del Grande Fratello che Pier Silvio Berlusconi aveva programmato per sabato sera, con l’intento di compensare la chiusura di Tu Si Que Vales, si è rivelata un vero e proprio salto nel vuoto, specie in termini di ascolti. Con un misero 14% di share, la puntata ha registrato un flop clamoroso, spingendo i vertici di Mediaset a prendere una decisione drastica: annullare la puntata del sabato sera contro Ballando con le Stelle.

Grande Fratello, decisione shock: annullata la puntata del sabato

Durante la scorsa diretta di sabato, Alfonso Signorini aveva annunciato che il reality sarebbe continuato sia di lunedì che di sabato. Tuttavia, la realtà dei fatti ha costretto a un rapido cambio di programma in corsa. La decisione di annullare la puntata del fine settimana è stata presa nella giornata di ieri, tanto che la stessa Beatrice Luzzi lo ha scoperto solo una volta arrivata negli studi del reality show.

A testimoniare la sorpresa della Luzzi è stato un tweet (poi cancellato) pubblicato circa un ora prima dell’inizio della diretta: “Il 30 novembre ha un’aura negativa. Salta anche la puntata del Grande Fratello. Me lo hanno appena comunicato”.

Il mistero del tweet cancellato

Cosa abbia spinto Beatrice Luzzi a cancellare questo post rimane un mistero. Tuttavia, la decisione di annullare la puntata del sabato sera sembra essere l’unica mossa saggia presa dall’azienda per evitare un ulteriore calo di ascolti. Il Grande Fratello continuerà quindi ad andare in onda solo una volta a settimana, il lunedì sera, nella speranza di recuperare il favore del pubblico.

Questa decisione rappresenta un duro colpo per il reality, che ha sempre puntato su una programmazione intensa per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Tuttavia, i dati di ascolto parlano chiaro: il sabato sera non è stato favorevole per il Grande Fratello.

Rimane da vedere se questa mossa riuscirà a risollevare le sorti del programma o se sarà necessario prendere ulteriori provvedimenti per riconquistare il pubblico ormai stanco delle dinamiche amorose delle coppie in Casa.