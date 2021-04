L’amicizia tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis è “naufragata” senza una apparente motivazione ufficiale (o quasi). Le due ex Veline erano amiche per la pelle ma poi qualcosa tra di loro si è rotto fino alla dolorosa separazione.

Maddalena Corvaglia parla dell’amicizia con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia intervistata per Il Quotidiano Nazionale ha rotto il silenzio senza riuscire a nascondere la sua sofferenza per la loro rottura: “È un grande dolore”, ha confidato senza aggiungere molto altro.

Anche Elisabetta Canalis è stata molto vaga nel corso della sua ultima intervista tra le pagine di Grazia che menzionava la loro amicizia:

Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi. Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù.

Il presunto motivo della rottura

Ma quale sarebbe il motivo della rottura? A quanto pare Maddalena dopo la fine del suo matrimonio con Stef Burns, ha lasciato Los Angeles per tornare in Italia lasciando Elisabetta da sola con il loro affari in alto mare.

Questo gesto non sarebbe piaciuto all’ex Velina sarda anche perché le avrebbe causato molti problemi economici (e non solo) fino alla chiusura definitiva della loro amicizia.