Attorno alla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle finora si è detto tanto. C’è chi ha confermato la sua presenza (come nel caso di Selvaggia Lucarelli) e chi ha parlato di una rivoluzione radicale. Ma qual è la verità? A svelarla è stata la fonte più autorevole in assoluto sotto questo punto di vista, ovvero Milly Carlucci, padrona di casa del talent ballerino.

Milly Carlucci è stata intervistata da Francesca Fialdini nel corso del suo “Da noi a ruota libera”, ed ovviamente ha anche svelato qualcosa sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ecco quali sono state le parole della conduttrice dello show di Rai1:

Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto.

I rumors, dunque, possono continuare. Tra questi non è mancato il nome di Barbara d’Urso, rispetto alla quale la Carlucci ha fatto chiarezza:

Banalmente, con Barbara ci siamo viste alcuni anni fa per discutere la possibilità di coinvolgerla come ballerina per una notte, possibilità che poi è sfumata completamente.