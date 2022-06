Albe nel cast di Tu si que vales? Questa l’indiscrezione televisiva che gira da alcune ore sui principali siti che si occupano di programmi e retroscena. L’ex allievo di Amici di Maria dovrebbe prendere il posto di Giulia Stabile, lontana dal programma per impegni di lavoro.

Si parla di un cambio di ruolo per Giulia Stabile, che per l’edizione 2022/2023 potrebbe non fare più parte della squadra di Tu sì que Vales restando, presumibilmente, nel corpo di ballo dei professionisti di Amici. – scrive FanPage – Al suo posto, secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare un altro collega, questa volta un cantante, fresco fresco del talent show.

Si tratta di Albe, il giovane cantante all’anagrafe Alberto La Malfa classe 1999 originario della provincia di Brescia, arrivato tra i finalisti di Amici. Sarebbe stato scelto come volto per la co conduzione del programma di Canale 5, accanto al resto del cast di conduttori. A lanciare l’ipotesi, non ancora confermata, è Amedeo Venza.