Giulia Stabile e Sangiovanni si sarebbero lasciati. I due artisti non hanno confermato la rottura ma ormai non si vedono insieme da mesi e non hanno neppure smentito le ultime voci.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati, parla l’autrice

Amedeo Venza e Deianira hanno svelato altri dettagli sulla rottura, smentendo tradimenti e situazioni similari:

Giulia e Sangiovanni si sono praticamente lasciati! Pare che a fare il primo passo verso la decisione drastica sia stato lui.. zero tradimenti o difficoltà caratteriali! Semplicemente non andava più da un po’ di tempo! Entrambi attualmente sono proiettati sul proprio lavoro! Tra l’altro pare che di recente si siano visti negli studi televisivi di Roma e avrebbero deciso di comune accordo di lasciarsi.

Proprio ieri Giulia ha ballato per il LoveMi, il concerto gratuito a scopo benefico organizzato da Fedez in Piazza Duomo.

A tal proposito Raffaella Mennoia ha condiviso su Instagram il suo sostegno nei confronti della Stabile, svelando il brutto periodo: