Giulia Stabile aveva notato Sangiovanni fin dai primi provini di Amici 20. Ma non finisce qui. A quanto pare la vincitrice del talent lo avrebbe pure fotografato di nascosto proprio in quella occasione.

La direttrice dell’Accademia di danza di Giulia Stabile, intervistata dal settimanale DiPiù, ha svelato questo nuovo dettaglio sul primo incontro tra la ballerina e Sangiovanni:

Quando Giulia andò ai casting, cioè i primissimi provini da superare per entrare poi nel talent, vide tra i ragazzi in fila un ragazzetto bellino, acqua e sapone, e lo fotografò. Poi venne da me e mi disse: “Flaminia, che ne pensi? Hai visto com’è carino?”.

Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva… Non ha mai avuto un fidanzato, non ha mai preso una cotta. Così guardai la foto e dissi: “Non male, è davvero carino”. Quando poi è entrata nella scuola e io ho cominciato a guardare il programma mi sono accorta che anche quel ragazzo era entrato nel cast ed era… Sangiovanni.