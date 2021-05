Ieri sera i fan dei Prelemi hanno potuto assistere allo scherzo de Le Iene ai danni di Pierpaolo Pretelli, realizzato con la complicità della fidanzata Giulia Salemi. L’ennesimo scherzo del programma di Italia 1 che ha rischiato di dividere una coppia innamorata come quella dei Prelemi, al punto da vedere Pierpaolo sull’uscio di casa con tanto di valigia pronto ad andare via in piena notte.

Giulia Salemi e le parole ad Alessia Marcuzzi

Lo scherzo a Pierpaolo da parte di Giulia Salemi è inevitabilmente volato in cima alle tendenze di Twitter con migliaia di citazioni ma in tanti hanno potuto rivedere la coppia anche in diretta in studio. L’influencer italo-persiana, in particolare, ha potuto abbracciare e ringraziare di persona la padrona di casa Alessia Marcuzzi per le belle parole riservatele durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Giulia ne ha approfittato per ringraziarla pubblicamente anche su Twitter postando una foto insieme:

Io e @lapinella finalmente riunite, grazie per avermi supportata quando ero nella casa. Sei un bellissimo esempio di Donna, madre e conduttrice.

Parole che sono giunte dritte al cuore di Alessia Marcuzzi che ha commentato con un “Amore che sei” e l’emoji di un cuore.

Io e @lapinella finalmente riunite, grazie per avermi supportata quando ero nella casa. Sei un bellissimo esempio di Donna, madre e conduttrice.❤️ #LeIene #scherzoprelemi @redazioneiene pic.twitter.com/7jfMkmRmrN — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 11, 2021

Cosa aveva detto Alessia Marcuzzi su Giulia

Durante la permanenza nella Casa del GF Vip di Giulia Salemi, la conduttrice Alessia Marcuzzi si era spesso espressa in suo favore manifestando piena solidarietà soprattutto in determinati momenti particolarmente complicati per la giovane ex gieffina.

“Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual e’ la sua colpa? Non capisco… spiegatemi”, aveva scritto su Twitter la Marcuzzi, che tuttavia era stata presa d’assalto dai fan più scatenati (e meno gentili) tacciandola di non avere seguito le dinamiche del programma.