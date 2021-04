Le Iene colpiscono ancora e questa volta è stata protagonista una delle coppie più amate del GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A cadere nella trappola dei mattacchioni del programma di Italia 1 – ormai diventato una sorta di succursale di Scherzi a parte – è stato l’ex Velino, con la complicità della compagna Giulia.

Giulia Salemi annuncia di essersi lasciata con Pierpaolo: lo scherzo de Le Iene

Tutto è iniziato nella tarda serata di ieri quando una Instagram Story di Giulia Salemi ha seminato il panico tra i Prelemi sui social. In verità molti avevano sin da subito ipotizzato uno scherzo dietro le parole dell’influencer che aveva annunciato la fine della storia con Pierpaolo:

Annuncio ufficiale: Ragazzi mi sono lasciata con Pier. Ho dovuto. Presto seguiranno dettagli.

Pochi minuti dopo, ecco la spiegazione direttamente nel video che trovate in apertura e nel quale Giulia, Pierpaolo e Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene svelavano tutta la verità:

Ragazzi, era uno scherzo! Questa è la faccia di Pierpaolo, ho rischiato veramente di diventare single per fare questo scherzo!

Pretelli aveva perfino preparato la valigia mentre Giulia ha svelato di aver impiegato ben tre settimane:

Comunque sono stata una brava attrice? Che fatica! Tre settimane di scherzo!

Adesso non vediamo l’ora di poterlo vedere direttamente in tv! Sempre ieri, De Devitiis è stato impegnato nella realizzazione di un altro scherzo sempre ai danni di una coppia nata nella Casa del GF Vip, ovvero quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. In questo caso la vittima è stata proprio l’attrice siciliana, con la complicità del fidanzato.