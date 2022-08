Giulia Salemi parla di Pierpaolo e fa una battuta su Chiara Ferragni

Dopo la chiusura del Giffoni Film Festival, Giulia Salemi ha raccontato le sue emozioni a caldo parlando pure del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, suo fidanzato conosciuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

E per quanto riguarda il gettonatissimo argomento legato a matrimonio e figli con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi precisa:

Amo i bambini, ma diamo tempo al tempo. Sono molto accomodante con loro, non so se riuscirei a essere severa come è stata mia mamma con me, ma poi, visti i risultati, aveva ragione lei.

Non ero brava nello sport, ma adesso sono bravissima nella presa del bouquet, è la mia specialità (ride, ndr).