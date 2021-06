Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, raccolta fondi per Luana D’Orazio consegnata alla famiglia: il commovente gesto – VIDEO

Che Giulia Salemi abbia un grande cuore ne ha dato dimostrazione in più di una occasione. L’influencer, come ricorderete, aveva lanciato una raccolta fondi insieme a Pierpaolo Pretelli per sostenere Alessio, il figlio di Luana D’Orazio, la giovane donna morta sul lavoro che ha sconvolto il nostro paese.

Giulia Salemi dopo avere conosciuto la storia di Luana D’Orazio ne è rimasta talmente colpita da organizzare una raccolta fondi per donare al figlio della giovane, tutto l’occorrente per la sua crescita.

Con l’aiuto dei follower la bella influencer persiana ha raccolto una importante cifra che ha voluto consegnare personalmente insieme a Pierpaolo Pretelli.

Giulia e Pier, quindi, hanno trascorso una intera giornata con la famiglia di Luana, documentando l’accaduto:

Pier ed io oggi siamo andati a Pistoia e abbiamo pranzato con la famiglia di Luana e di Alberto. Abbiamo portato la nostra vicinanza e l’abbraccio di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi che oggi abbiamo virtualmente consegnato. È stato tutto emozionante e sincero. Ogni attimo, ogni sguardo e tutte le parole sono state piene d’amore anche se ogni cosa intorno a noi parlava di lei… anche i silenzi. Il dolore di Emma e Luca, gli occhi del piccolo Alessio e la dolcezza di Alberto. Dopo un inevitabile imbarazzo iniziale siamo riusciti a trasportare la giornata verso la bellezza della vita. Siamo riusciti anche a sorridere, tutti, e a parlare della vita in positivo e guardare avanti, perché solo così si può superare il più grande dei dolori che si possano vivere. Grazie Emma per aver condiviso con noi parte del tuo dolore. Luca, amico speciale, il tuo sorriso è sempre con me. Alberto, il nostro cuore è tuo. Speriamo che la nostra visita vi abbia regalato un pò di leggerezza ed allegria. A presto… Pier e Giulia.