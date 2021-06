Pierpaolo Pretelli ha letteralmente fatto impazzire i fan con uno scatto inedito che raffigura Giulia Salemi insieme a suo figlio Leonardo mentre mangiano insieme in un ristorante di Roma dove oggi hanno fatto ritorno.

Proprio nel corso della giornata, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno preso lo stesso treno insieme a Tommaso Zorzi in direzione Capitale.

Dapprima l’influencer ha avuto modo di riconciliarsi con l’amico e, successivamente, la coppia si è incontrata con il piccolo Leo.

Giulia e Pier sono andati a cena insieme con il figlio di lui, a dimostrazione che Pretelli è totalmente certo della donna che sta al suo fianco, tanto da farle condividere attimi importanti della sua vita, compreso il tempo che dedica al figlio, per lui fondamentale.

Anche Giulia ha condiviso la foto insieme al figlio di Pierpaolo dopo avere postato pure un breve video mentre l’ex gieffino fa mangiare la pasta al piccolo Leonardo.

per me è il modo in cui giulia guarda leo che guarda papà che guarda la sua famiglia #prelemi pic.twitter.com/mOAv37WV8i

— (@idealizzodal97) June 11, 2021