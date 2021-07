Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nuovi progetti e amore alle stelle

Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli questo è proprio un momento d’oro. E se l’ex Velino sarà uno dei concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show, la bellissima italo persiana torna alla conduzione.

Giulia Salemi intervistata per Leggo insieme a Pierpaolo Pretelli ha affermato che il suo Salotto trasmesso su Mediaset Extra andrà avanti anche per una seconda edizione tutta da scoprire:

Sono molto soddisfatta, è andata benissimo. Ho unito la mia passione per il make up e quella per la conduzione. Anche l’editore è soddisfatto, sicuramente ci sarà un Salotto Salemi 2.