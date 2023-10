Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip durante la quinta edizione del reality nel 2020. La loro relazione si è trasformata in una solida convivenza e, tra i tanti progetti di coppia, pensano anche al matrimonio ed i figli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, matrimonio e figli: la decisione

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, stanno insieme da tre anni e sognano di sposarsi e costruire una famiglia.

Pierpaolo ha dichiarato di essere proiettato verso il matrimonio e pensa che il loro legame crescerà ancora di più con il tempo. Giulia, dal canto suo, ha manifestato la volontà di avere un figlio con il suo compagno.

Tuttavia, la coppia vuole procedere con calma prima di fare grandi passi.

Le ultime notizie sulla coppia Giulia Salemi e Pretelli riguardano il loro nuovo ruolo come conduttori del programma televisivo “Ex on the Beach Italia”.

Dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, Giulia e Pierpaolo si trasferiscono in spiaggia per condurre questo popolare show.

La quarta stagione di “Ex on the Beach Italia” debutterà il 22 novembre su Paramount+. Sarà interessante vedere come la coppia gestirà questa nuova avventura insieme.