Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip 8: ecco la possibile spiegazione

Giulia Salemi, come ben sapete, non farà parte del cast del Grande Fratello Vip 8. Al suo posto la postazione social verrà occupata da Rebecca Staffelli, figlia di Valerio con un passato artistico già nelle radio del circuito di Mediaset.

Secondo FanPage, dietro la decisione di Mediaset ci sarebbe il passato TV di Giulia Salemi, considerato fuori dalla righe, specie per quanto riguarda la nuova linea editoriale del GF Vip:

Un passato troppo animalier per i colori tenui voluti da Pier Silvio Berlusconi per la prossima stagione tv di Mediaset, arenata in quel passato fatto di gossip e lustrini così incapace di rientrare nelle nuove manovre.

Lei, che era arrivata al Gf Vip per quel red carpet di fuoco a Venezia nel 2016, dove con Dayane Mello diedero scandalo alla première di The Young Pope a causa dei vertiginosi spacchi inguinali. Per anni non è stato altro che quello, un abito da sera arancione che lasciò intravedere troppo.

Poi al GF Vip il tentativo di ribaltare il piano, di dimostrare cosa contenesse il provocatorio outfit voluto dallo stilista reggiano Matteo Manzini, e da lì le due love story televisive, prima con Francesco Monte e poi con Pierpaolo Pretelli, l’attuale granitico compagno.